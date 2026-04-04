A economia brasileira gerou 255,3 mil empregos formais em fevereiro deste ano, os dados são do Ministério do Trabalho com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ao todo, segundo o governo federal, foram registradas em fevereiro: 2,381 milhões de contratações; 2,126 milhões de demissões. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, que teve geração de 440,4 mil empregos formais, houve uma queda, conforme dados oficiais. O resultado de fevereiro de 2026 é o pior para o mês desde 2023, quando foram criadas 252,5 mil vagas, de acordo com a série histórica, iniciada em 2020.
Governo antecipa 13º.
O governo federal antecipou o 13º salário aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A antecipação também será feita para beneficiários e dependentes da Previdência Social que, durante o ano passado, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Neste ano, excepcionalmente, o pagamento vai ocorrer em duas parcelas, sendo que a primeira será correspondente a 50% sobre o valor do benefício devido em abril, juntamente com os benefícios do mês. Já a segunda parcela vai corresponder à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada e será paga da mesma forma em maio.
Inadimplência em alta
O Brasil teve aumento de 22,7 milhões de inadimplentes nos últimos dez anos, conforme dados da Serasa. A quantidade de pessoas endividadas e inadimplentes tem crescido no país nos últimos anos. A Serasa apresentou um relatório chamado Mapa da Inadimplência do Brasil: 10 anos. O documento apresenta números de 2016 a 2026. No período, a população endividada passou de 59 milhões para 81,7 milhões ( 38,47%), crescimento bem maior do que o da população geral, que passou de 206 milhões para 213,4 milhões no período ( 3,7%). Onde está a dívida da inadimplência: bancos e financeiras: 47,1%; contas básicas: 21,4%; serviços: 11,6%; varejo: 8,2%; outros: 6,8% e telefonia: 4,9%.
Por que sair das dívidas muda mais que o seu bolso
Você sabia que a dívida não rouba só seu dinheiro - ela rouba sua paz? Quando alguém está endividado, não é só uma questão de números. A dívida gera ansiedade, noites mal dormidas e decisões ruins. A primeira mudança começa na cabeça: entender que sair das dívidas não é um sacrifício eterno, é uma libertação. ?Cada parcela que acaba é menos preocupação no dia seguinte. Cada dívida quitada é mais controle da sua vida financeira. Antes de qualquer planilha, faça uma lista simples: ?- Quantas dívidas eu tenho? ?- Quanto elas me custam por mês? ?Esse é o primeiro passo para retomar o controle.
O erro número 1 de quem tenta sair das dívidas
O maior erro de quem está endividado não é gastar demais. É tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Muita gente quer pagar todas as dívidas de uma vez - e acaba desistindo. O segredo é foco. ?Escolha uma dívida para atacar primeiro: ?- ou a menor (para ganhar motivação) ?- ou a mais cara (com juros mais altos). Enquanto isso, pague o mínimo das outras. Ver uma dívida sumindo cria energia para continuar. Sair das dívidas não é sobre velocidade, é sobre constância.
Como organizar suas dívidas em 10 minutos
Não organizar suas dívidas não as faz sumirem - só faz crescerem. Pegue papel ou celular e anote três coisas para cada dívida: ?Valor total, ?parcela mensal, ?juros ou tipo da dívida. Rotativo do cartão de crédito e cheque especial ficam no topo da lista - são os mais perigosos. ?Só de enxergar tudo, você já sai da sensação de caos para controle. Dívida escondida cresce. Dívida visível começa a morrer.
A regra de ouro para não cair em novas dívidas
Sair das dívidas é difícil. Voltar para elas é fácil. A regra é simples: se não cabe no orçamento à vista, não cabe parcelado. ?Enquanto estiver endividado, crédito não é solução - é armadilha. ?Construa o hábito de comprar com planejamento, não com emoção. Quem aprende a controlar o dinheiro não precisa mais fugir dele.
Mude já, mude para melhor!
Páscoa é tempo de agradecer por tudo o que a vida nos dá. Celebre com alegria. Mude já, mude para melhor!