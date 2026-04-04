A economia brasileira gerou 255,3 mil empregos formais em fevereiro deste ano, os dados são do Ministério do Trabalho com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ao todo, segundo o governo federal, foram registradas em fevereiro: 2,381 milhões de contratações; 2,126 milhões de demissões. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, que teve geração de 440,4 mil empregos formais, houve uma queda, conforme dados oficiais. O resultado de fevereiro de 2026 é o pior para o mês desde 2023, quando foram criadas 252,5 mil vagas, de acordo com a série histórica, iniciada em 2020.

Governo antecipa 13º.

O governo federal antecipou o 13º salário aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A antecipação também será feita para beneficiários e dependentes da Previdência Social que, durante o ano passado, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Neste ano, excepcionalmente, o pagamento vai ocorrer em duas parcelas, sendo que a primeira será correspondente a 50% sobre o valor do benefício devido em abril, juntamente com os benefícios do mês. Já a segunda parcela vai corresponder à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada e será paga da mesma forma em maio.