Lençóis Paulista - Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (11), no Jardim Ibaté, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), durante uma operação conjunta, após monitoramento por drone indicar que ele estava vendendo drogas nas imediações de uma praça. Ele tentou fugir de bicicleta e chegou a jogar o veículo na direção de uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM), mas acabou contido. Porções de cocaína que, segundo a polícia, pertenciam ao suspeito foram encontradas dentro de uma meia infantil.

De acordo com o registro policial, após as filmagens aéreas revelarem que o investigado mexia em uma árvore e em uma mata na praça e, na sequência, entregava algo ao ocupante de um carro, equipes da Polícia Civil, GCM e Polícia Militar (PM) fizeram diligências e guardas civis avistaram o jovem de bicicleta, mas ele tentou fugir e chegou a jogar o veículo contra a viatura da corporação. Na queda, acabou detido.

No local onde o drone flagrou a movimentação típica de tráfico, as equipes apreenderam uma meia infantil enterrada no pé de uma árvore com diversos pinos com cocaína dentro, além de mais porções da droga na mesma árvore. Em um gramado próximo, foram localizadas três pedras de crack. O suspeito, com passagem anterior por tráfico, voltou a ser preso em flagrante pelo crime e permaneceu à disposição da Justiça.