Mineiros do Tietê - Mineiros do Tietê (65 quilômetros de Bauru) sediará, neste sábado (14), o Encontro de Turismo Rural & Off-Road, uma iniciativa voltada ao fortalecimento do turismo rural como política pública de desenvolvimento econômico sustentável no interior paulista. O evento será realizado a partir das 9h, no Parque Ecológico Municipal Salto de D. Pedro II, reunindo autoridades estaduais, representantes do Legislativo, lideranças regionais, entidades do setor e empreendedores.

A proposta do encontro é promover a integração entre poder público, iniciativa privada e instituições estratégicas, estruturando ações que ampliem a governança, a qualificação profissional, o acesso a crédito e a segurança jurídica para empreendimentos ligados ao turismo rural e ao turismo de aventura.

O evento conta com apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo e participação de entidades como Sebrae, Senac, Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo (Amitesp), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), além de outros parceiros.