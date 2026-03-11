Mineiros do Tietê - Mineiros do Tietê (65 quilômetros de Bauru) sediará, neste sábado (14), o Encontro de Turismo Rural & Off-Road, uma iniciativa voltada ao fortalecimento do turismo rural como política pública de desenvolvimento econômico sustentável no interior paulista. O evento será realizado a partir das 9h, no Parque Ecológico Municipal Salto de D. Pedro II, reunindo autoridades estaduais, representantes do Legislativo, lideranças regionais, entidades do setor e empreendedores.
A proposta do encontro é promover a integração entre poder público, iniciativa privada e instituições estratégicas, estruturando ações que ampliem a governança, a qualificação profissional, o acesso a crédito e a segurança jurídica para empreendimentos ligados ao turismo rural e ao turismo de aventura.
O evento conta com apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo e participação de entidades como Sebrae, Senac, Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo (Amitesp), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), além de outros parceiros.
A programação contará com a presença do Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena; da deputada estadual Edna Macedo; do gestor municipal Gustavo Chitinha; do presidente do Sistema Faesp/Senar-SP, Tirso Meirelles; e do diretor técnico do Sebrae-SP, Marcos Vinholi, além de outras autoridades e lideranças convidadas.
O encontro terá palestras sobre políticas públicas, turismo rural, qualificação profissional, crédito, empreendedorismo e regionalização, abordando caminhos para o fortalecimento do setor e a geração de novas oportunidades econômicas no interior paulista. Além de debates técnicos e articulação institucional, o evento também apresentará experiências práticas que valorizam a identidade regional e estimulam a geração de renda no campo.
A programação inclui três estações temáticas:
•Estação de Gastronomia, com valorização da agricultura familiar e de produtores locais;
•Estação de Artesanato, dedicada à economia criativa e à cultura rural;
•Estação Off-Road, demonstrando o potencial do turismo de aventura como vetor estratégico para o desenvolvimento regional.
A iniciativa busca estimular a qualificação técnica, fortalecer políticas públicas estruturadas para o setor, ampliar o acesso a linhas de fomento e crédito, promover gestão de risco e segurança nas atividades turísticas e contribuir para a geração de emprego e renda.
O projeto e a coordenação geral são da Diretoria Municipal de Turismo de Mineiros do Tietê. A realização é da Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê, do Sindicato Rural e do Grupo Off Road Perdidos na Lama.
De acordo com a organização, o encontro reafirma o compromisso do município com o planejamento estratégico, a articulação institucional e o desenvolvimento regional, consolidando o turismo rural como instrumento de transformação econômica e social no interior paulista.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link: https://forms.office.com/r/38bnhEfMpY
Serviço
Evento: Encontro de Turismo Rural & Off-Road
Data: 14 de março
Horário: a partir das 9h
Local: Parque Ecológico Municipal Salto de D. Pedro II
Município: Mineiros do Tietê