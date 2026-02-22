A lichia deixou de ser na região de Avaré (SP) apenas uma fruta de festividades de final de ano para se tornar protagonista de uma cadeia produtiva moderna. Por meio de novos métodos de conservação, processamento e o cultivo de variedades tardias, produtores locais conseguem estender o período de comercialização e agregar valor a uma fruta que, até pouco tempo, dependia exclusivamente do frescor imediato.

No interior da casca rígida e áspera, a lichia esconde uma polpa carnuda e uma fragrância floral exótica. Embora no Brasil sua presença seja o símbolo das festividades de final de ano - com o ápice da colheita entre novembro e janeiro -, em sua terra natal, a China, ela carrega o título de "fruta do amor".

No pomar da Britchis, em Itaí (SP), a fruta milenar ganha escala e tecnologia. A empresa de agricultura familiar, que conta com o apoio técnico da Diretoria de Assistência Técnica Integral (Cati), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio da Cati Regional Avaré, dedica 114 de seus 194 hectares exclusivamente à lichia.