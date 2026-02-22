As altas temperaturas expõem turistas e moradores a várias fontes de contaminação por vírus, bactérias e parasitas causadores de gastroenterites (inflamação que acomete o estômago e os intestinos) e gastroenterocolites (estômago, intestino delgado e cólon). A forma de tratar é a mesma.
A aglomeração de pessoas, a não higienização das mãos após o uso dos banheiros coletivos, comidas de rua mal conservadas e manipuladas sem higiene adequada e o compartilhamento de bebidas, comidas e utensílios favorecem a transmissão dos germes.
ÁLCOOL EM GEL
O álcool em gel sozinho não é eficaz para sujeira visível, segundo o especialista. Ele orienta que se usar banheiro coletivo encontre um local onde possa lavar as mãos com água e sabão.
"Não sabemos se essas latas de cerveja e refrigerante foram higienizadas de forma correta ou se realmente passaram por higienização. Não sabemos a procedência do gelo, que vira água. Se essa água estiver contaminada você infecta todas as latas e garrafas do isopor", alerta o médico.
O ideal é lavar os recipientes com água mineral e sabão antes de consumir a bebida. Nunca os coloque diretamente na boca. Utilize um copo ou canudo.
Alguns hábitos também prejudicam. Com o consumo excessivo de álcool perde-se a percepção de sede, o que aumenta o risco de desidratação.
"Ao aproveitar a festa por dias seguidos e brincar até tarde você tem privação de sono e perda de imunidade, fica mais suscetível a infecções, sejam bacterianas ou virais", explica o médico.
Quais os sintomas das gastroenterites e gastroenterocolites?
Os sintomas das gastroenterites e gastroenterocolites são diarreia, náusea, vômito, dor abdominal, fraqueza, mal-estar, febre baixa.
"Os quadros virais são autolimitados. Não há tratamento específico e nem necessidade de tomar antibiótico. Eles curam sozinhos, geralmente de dois a cinco dias. O risco não é o vírus em si, mas a desidratação, por causa da diarreia e do vômito. Temos que ter atenção especial com crianças, idosos e doentes crônicos", afirma o especialista.
As infecções de causa bacteriana são piores. Os episódios de diarreia podem ultrapassar dez vezes ao dia, com sangue nas fezes. A febre é alta, a dor abdominal intensa. O paciente precisa ir ao pronto-socorro para receber antibiótico.
"Se você tem uma diarreia que persiste por mais de cinco dias, procure atendimento médico imediato", orienta o gastroenterologista.
Ideal é a prevenção
O gastroenterologista Gustavo Patury dá algumas orientações. O cuidado começa na prevenção.
- Na rua, prefira se alimentar em locais que tenham uma rotatividade maior de alimentos;
- Lave as mãos com água e sabão, e depois use álcool em gel;