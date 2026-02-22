A aglomeração de pessoas, a não higienização das mãos após o uso dos banheiros coletivos, comidas de rua mal conservadas e manipuladas sem higiene adequada e o compartilhamento de bebidas, comidas e utensílios favorecem a transmissão dos germes.

As altas temperaturas expõem turistas e moradores a várias fontes de contaminação por vírus, bactérias e parasitas causadores de gastroenterites (inflamação que acomete o estômago e os intestinos) e gastroenterocolites (estômago, intestino delgado e cólon). A forma de tratar é a mesma.

O álcool em gel sozinho não é eficaz para sujeira visível, segundo o especialista. Ele orienta que se usar banheiro coletivo encontre um local onde possa lavar as mãos com água e sabão.

"Não sabemos se essas latas de cerveja e refrigerante foram higienizadas de forma correta ou se realmente passaram por higienização. Não sabemos a procedência do gelo, que vira água. Se essa água estiver contaminada você infecta todas as latas e garrafas do isopor", alerta o médico.

O ideal é lavar os recipientes com água mineral e sabão antes de consumir a bebida. Nunca os coloque diretamente na boca. Utilize um copo ou canudo.