A boa fase continua! Na noite desta quinta-feira (19), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit conquistou sua quarta vitória consecutiva no NBB Caixa ao bater o Botafogo por 87 x 81. A partida — equilibrada e cheia de alternâncias no placar — ocorreu no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro (RJ).
Com o resultado, o Dragão permanece na 9ª colocação do campeonato, mas encosta de vez no G-8, agora com 16 vitórias em 28 rodadas. O time carioca, por sua vez, segue em 18º, com cinco triunfos em 27 confrontos disputados.
O jogo
Bauru começou melhor o duelo, muito por conta do bom aproveitamento dos chutes de longa distância. A equipe chegou a abrir nove pontos de vantagem, mas os donos da casa ajustaram a defesa, fecharam os espaços e se reorganizaram no ataque. Sendo assim, além de tirar a diferença, ainda terminaram o primeiro quarto seis pontos à frente (23 x 17).
O segundo período foi mais truncado, com as defesas prevalecendo nos minutos iniciais. A partir de uma marcação por zona, o Dragão conseguiu controlar melhor as ações e explorar jogadas individuais dentro do garrafão. A virada veio ainda antes do intervalo, que apontou vantagem bauruense por 38 x 36.
No retorno do vestiário, o volume de jogo aumentou, com boa circulação de bola e trocas rápidas de passes para encontrar arremessadores em boas condições. O Botafogo venceu a parcial por 25 x 23 — resultado que levou o confronto empatado para os dez minutos finais (61 x 61).
Foi aí que a experiência pesou: Alex Garcia e Dontrell Brite voltaram calibrados da linha de três pontos e colocaram o Dragão novamente em vantagem. O Botafogo tentou acelerar para reagir e chegou a encurtar a diferença, mas o time bauruense controlou o relógio, valorizou as posses e segurou a pressão até confirmar resultado positivo.
Destaques
O maior pontuador da partida foi Dontrell Brite, cestinha também do campeonato, com 21 pontos, além de três assistências e quatro roubos de bola. Três atletas atingiram 15 pontos: Alex Garcia — que ainda registrou seis rebotes, sete assistências e dois roubos de bola — Andrezão, que anotou mais um duplo-duplo com 11 rebotes, e Eugeniusz, que somou dois rebotes e três assistências. Pelo lado botafoguense, Matheusinho marcou 17 pontos, enquanto Derick contribuiu com 14.
Para fechar a viagem
Depois de vencer Vasco e Botafogo, o Dragão busca a viagem perfeita no Rio de Janeiro. O próximo desafio será contra o Flamengo, no sábado (21), às 11h, no ginásio do Maracanãzinho, com transmissão do SporTV. Depois, o time bauruense faz uma pausa para a disputa da Data FIBA e se reencontra com sua torcida somente no dia 5 de março, contra o Fortaleza Basquete Cearense.