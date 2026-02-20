A concessionária ViaRondon interditou, nesta sexta-feira (20), parcialmente a via marginal leste da SP-300 – Rodovia Marechal Rondon, na altura do km 341, próximo ao viaduto da Av. Cruzeiro do Sul, em Bauru, para a execução de obras de recuperação de pavimento.

A interdição é parcial, com a faixa da direita fechada ao trânsito. Durante o período de obras, o tráfego flui pela faixa da esquerda. A intervenção segue até às 17h este sábado (21).

A saída da Rua Marcondes Salgado para a via marginal também estará interditada nos horários de maior movimento, sendo:

• Hoje (20), até às 20h;

• Amanhã (21), das 7h às 17h.