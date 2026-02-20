20 de fevereiro de 2026
INTERDIÇÃO PARCIAL

Trecho da marginal da Rondon, em Bauru, recebe recape

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Trecho está sendo recapeado
Trecho está sendo recapeado

A concessionária ViaRondon interditou, nesta sexta-feira (20), parcialmente a via marginal leste da SP-300 – Rodovia Marechal Rondon, na altura do km 341, próximo ao viaduto da Av. Cruzeiro do Sul, em Bauru, para a execução de obras de recuperação de pavimento.

A interdição é parcial, com a faixa da direita fechada ao trânsito.  Durante o período de obras, o tráfego flui pela faixa da esquerda. A intervenção segue até às 17h este sábado (21).

A saída da Rua Marcondes Salgado para a via marginal também estará interditada nos horários de maior movimento, sendo:
•    Hoje (20), até às 20h;
•    Amanhã (21), das 7h às 17h.

A Concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção, programarem seus deslocamentos e respeitarem a sinalização implantada no local. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (14) 99874-9424 ou pelo telefone 0800 72 99300.

