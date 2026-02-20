A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Carnaval, realizada entre os dias 13 e 18 de fevereiro em rodovias federais de todo o país. A ação teve como foco o combate ao excesso de velocidade, às ultrapassagens proibidas, à embriaguez ao volante, à falta do uso do cinto de segurança e às irregularidades envolvendo motociclistas sem capacete.

Mesmo com o reforço na fiscalização e nas ações preventivas, parte dos acidentes mais graves foi registrada em trechos não classificados como críticos. Durante os seis dias de operação, foram contabilizados 1.241 sinistros de trânsito, sendo 343 considerados graves. Ao todo, 1.481 pessoas ficaram feridas e 130 morreram.

No período, 326.548 pessoas e veículos foram fiscalizados. A PRF realizou 118.321 testes de alcoolemia, resultando na autuação de 2.400 condutores onde 108 deles foram detidos por embriaguez. Também foram registradas 55.582 imagens de infrações por excesso de velocidade e 9.263 ultrapassagens irregulares.