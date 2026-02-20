A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Carnaval, realizada entre os dias 13 e 18 de fevereiro em rodovias federais de todo o país. A ação teve como foco o combate ao excesso de velocidade, às ultrapassagens proibidas, à embriaguez ao volante, à falta do uso do cinto de segurança e às irregularidades envolvendo motociclistas sem capacete.
Mesmo com o reforço na fiscalização e nas ações preventivas, parte dos acidentes mais graves foi registrada em trechos não classificados como críticos. Durante os seis dias de operação, foram contabilizados 1.241 sinistros de trânsito, sendo 343 considerados graves. Ao todo, 1.481 pessoas ficaram feridas e 130 morreram.
No período, 326.548 pessoas e veículos foram fiscalizados. A PRF realizou 118.321 testes de alcoolemia, resultando na autuação de 2.400 condutores onde 108 deles foram detidos por embriaguez. Também foram registradas 55.582 imagens de infrações por excesso de velocidade e 9.263 ultrapassagens irregulares.
Outras irregularidades incluíram 8.670 motoristas multados por não utilizarem o cinto de segurança ou por transportarem crianças sem o uso da cadeirinha adequada. Além disso, 1.954 motociclistas foram autuados por conduzir sem capacete.
Um dos casos mais graves ocorreu na BR-153, Rodovia Transbrasiliana, entre os municípios de Ocauçu e Marília, no dia 16 de fevereiro. Segundo a PRF, o ônibus que transportava trabalhadores rurais não possuía autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para realizar fretamento interestadual.
O veículo saiu da região norte do Maranhão com destino a Santa Catarina, em um trajeto superior a 3 mil quilômetros. Durante a abordagem, os agentes constataram diversas irregularidades, como farol queimado, ausência de cintos de segurança e a falta de um pneu em um dos eixos.