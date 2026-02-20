A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS
Advogado I, II e III – 3 vagas
Ajudante de expedição – 1 vaga
Ajudante geral com disponibilidade para viajar – 15 vagas
Ajudante serviços gerais – 2 vagas
Analista de Endomarketing e Comunicação Interna – 1 vaga
Analista de Marketing Digital – 3 vagas
Assistente Administrativo – 1 vaga
Assistente Administrativo (Planejamento) – 1 vaga
Assistente de Escrituração Fiscal – 1 vaga
Assistente Técnico de Engenharia – 1 vaga
Atendente loja conveniência posto de combustível – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 4 vagas
Auxiliar de limpeza – 2 vagas
Auxiliar de Produção – 1 vaga
Auxiliar de secretaria – 1 vaga
Auxiliar de serviços gerais – 2 vagas
Auxiliar de serviços gerais (limpeza) – 1 vaga
Auxiliar Fiscal/Contábil – 1 vaga
Auxiliar Jurídico – 4 vagas
Avaliador Técnico – 1 vaga
Consultor de vendas porta a porta – 4 vagas
Controlador de acesso – 1 vaga
Cozinheiro – 1 vaga
Eletricista de autos e pesados (linha amarela será considerada um diferencial) – 5 vagas
Empacotador – 1 vaga
Empregada doméstica com CNH – 1 vaga
Encarregado de obras – terraplenagem/ferrovia – 6 vagas
Estágio em Contabilidade – 1 vaga
Estágio em Vendas/Comercial – 1 vaga
Faxineiro (a) – 2 vagas
Frentista posto de combustível – 1 vaga
Gerente de loja – 1 vaga
Impressor flexográfico – 3 vagas
Jovem Aprendiz Administrativo – 2 vagas
Limpeza – 1 vaga
Manutenção hotel – 1 vaga
Mecânico – 1 vaga
Menor Aprendiz – 2 vagas
Montador/funileiro – 1 vaga
Motorista de caminhão (pipa/caçamba/rodo-ferroviário) – 5 vagas
Motorista guincho pesado 6x4 – 2 vagas
Operador (a) de caixa – 6 vagas
Televendas – 10 vagas
TST - Técnico em Segurança do Trabalho (ferrovias) – 7 vagas
Técnico de Informática – 1 vaga
Técnico em Eletromecânica (Especialista em Refrigeração) – 1 vaga
Vendedor – 1 vaga
Vendedor SDR/Closer – 1 vaga
Vendedor (a) (loja de material de construção) – 1 vaga
