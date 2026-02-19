Confirmando o favoritismo, o Sesi Vôlei Bauru bateu o Club UVIV (EQU) sem sustos, na tarde dessa quinta-feira (19). O jogo acabou em 3 sets a 0 (25x09; 25x07; 25x08) para o time bauruense, que agora enfrentará o Regatas Lima (PER) no segundo jogo da fase de grupos do Sul-Americano de Clubes Feminino 2026.

A vitória contra a equipe equatoriana colocou o Sesi Vôlei Bauru empatado com o Regatas Lima com três pontos somados no Grupo C. Até o momento, a equipe bauruense é a que menos sofreu pontos no torneio, um dos critérios de desempate, com apenas 24 pontos sofridos. O Regatas Lima venceu o Club UVIV no primeiro jogo do grupo C em 25x10, 25x07 e 25x08, somando três pontos.

A partida entre o time de Bauru e a equipe peruana, decidindo o primeiro colocado do grupo C, será nesta sexta-feira, 20, às 19h, horário de Brasília. O primeiro colocado de cada um dos três grupos e o melhor segundo colocado avançam para as semifinais do torneio.

Retrospecto