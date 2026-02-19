Confirmando o favoritismo, o Sesi Vôlei Bauru bateu o Club UVIV (EQU) sem sustos, na tarde dessa quinta-feira (19). O jogo acabou em 3 sets a 0 (25x09; 25x07; 25x08) para o time bauruense, que agora enfrentará o Regatas Lima (PER) no segundo jogo da fase de grupos do Sul-Americano de Clubes Feminino 2026.
A vitória contra a equipe equatoriana colocou o Sesi Vôlei Bauru empatado com o Regatas Lima com três pontos somados no Grupo C. Até o momento, a equipe bauruense é a que menos sofreu pontos no torneio, um dos critérios de desempate, com apenas 24 pontos sofridos. O Regatas Lima venceu o Club UVIV no primeiro jogo do grupo C em 25x10, 25x07 e 25x08, somando três pontos.
A partida entre o time de Bauru e a equipe peruana, decidindo o primeiro colocado do grupo C, será nesta sexta-feira, 20, às 19h, horário de Brasília. O primeiro colocado de cada um dos três grupos e o melhor segundo colocado avançam para as semifinais do torneio.
Retrospecto
O duelo entre Sesi Vôlei Bauru e Regatas Lima ocorreu nas três edições do Sul-Americano de Clubes que a equipe bauruense participou (2022, 2023 e 2024) e o time de Bauru leva vantagem, com três vitórias e apenas um set perdido.
O jogo
O Sesi Vôlei Bauru estreou no Sul-Americano de Clubes usando sua força total, com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Kasiely, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Léia. Durante o jogo, Henrique Modenesi aproveitou as parciais de larga vantagem para rodar o elenco e estreou todas as jogadoras, com entradas de Claudinha, Thays, Lara, Talia, Isa Rocha, Nia Reed e Keyt Alves.
O roteiro da partida foi semelhante nas três parciais, com o Sesi Vôlei Bauru impondo muita dificuldade para o Club UVIV na recepção. Além da alta pressão dos bloqueios bauruenses, que não se afetaram mesmo com a equipe toda modificada, o time de Bauru se aproveitou da eficiência nos contra-ataques para não dar chances ao time adversário.
Nos últimos dois sets, a equipe do Sesi Vôlei Bauru manteve o ritmo do jogo, dominando as ações e pontuando nos bloqueios, limitando a pontuação do Club UVIV. Das sete jogadoras que iniciaram os dois últimos sets, quatro tiveram passagem pelas categorias de base do Sesi Bauru (Thays, Lara, Isa Rocha e Keyt).
Kasiely foi a maior pontuadora do confronto, com nove pontos. Acosta somou oito, enquanto Diana teve anotou sete pontos.
Sul-Americano de Clubes Feminino 2026
De 18 a 22 de fevereiro – Ginásio "Lucha" Fuentes, Lima, Peru
Jogos Sesi Vôlei Bauru:
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Club UVIV I 19/02 – 16h45 (horário de Brasília)
Sesi Vôlei Bauru x Regatas Lima I 20/02 – 19h (horário de Brasília)