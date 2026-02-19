O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Bauru abriu inscrições, nesta quinta-feira (19), para o Programa Partiu IF 2026, cursinho preparatório gratuito destinado a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública.
Ao todo, são 40 vagas disponíveis no campus. A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades educacionais e preparar os estudantes para o ingresso no ensino médio integrado dos Institutos Federais, colégios e escolas técnicas.
Os participantes terão aulas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, além de atividades de apoio à aprendizagem. O programa também prevê bolsa mensal de R$ 200, mediante cumprimento da frequência mínima exigida.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 9 de março de 2026, por meio do formulário eletrônico: https://forms.gle/ADQn6UNdJoeGdvvCA
O início das aulas está previsto para abril seguem até dezembro, das 15h às 18h, de segunda a quinta-feira, na sede própria, na marginal da avenida Nações Unidas Norte, 16-100, no Parque Roosevelt.