O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Bauru abriu inscrições, nesta quinta-feira (19), para o Programa Partiu IF 2026, cursinho preparatório gratuito destinado a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública.

Ao todo, são 40 vagas disponíveis no campus. A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades educacionais e preparar os estudantes para o ingresso no ensino médio integrado dos Institutos Federais, colégios e escolas técnicas.

Os participantes terão aulas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, além de atividades de apoio à aprendizagem. O programa também prevê bolsa mensal de R$ 200, mediante cumprimento da frequência mínima exigida.