A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev) está com inscrições abertas para processo seletivo de estágio. A seleção é realizada em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) e contempla estudantes do ensino médio, técnico e superior.

Podem participar candidatos regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos, a partir do primeiro ano. É necessário ter no mínimo 16 anos, ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente e estarem em dia com as obrigações eleitorais e militares, no caso de candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos. As oportunidades são destinadas a estudantes das áreas de Direito, Informática, Jornalismo e Publicidade e Propaganda.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do CIEE ([https://pp.ciee.org.br/vitrine/processosseletivos/publico](https://pp.ciee.org.br/vitrine/processosseletivos/publico)), até as 12h do dia 24 de fevereiro.