O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit segue no Rio de Janeiro para mais uma partida do returno do NBB Caixa. O desafio da vez será contra o Botafogo, nesta quinta-feira (19), às 20h, no ginásio Oscar Zelaya. O jogo terá transmissão ao vivo do canal oficial do clube carioca no YouTube.

Com a virada sobre o Vasco da Gama por 90 x 70 na última segunda-feira, o Dragão chegou a três triunfos consecutivos e assumiu a 9ª colocação do campeonato (campanha de 15 vitórias e 12 derrotas). Apesar do bom momento, os comandados do técnico Paulo Jaú entendem que o time bauruense ainda precisa subir mais posições na tabela.

Do outro lado, o Botafogo ocupa a 18ª colocação. A equipe está na zona de "tensão": tenta se afastar dos dois últimos lugares — que determinam o rebaixamento para a Liga Ouro — e, ao mesmo tempo, mira uma vaga nos playoffs, disputados pelos 16 primeiros colocados.