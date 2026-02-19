O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit segue no Rio de Janeiro para mais uma partida do returno do NBB Caixa. O desafio da vez será contra o Botafogo, nesta quinta-feira (19), às 20h, no ginásio Oscar Zelaya. O jogo terá transmissão ao vivo do canal oficial do clube carioca no YouTube.
Com a virada sobre o Vasco da Gama por 90 x 70 na última segunda-feira, o Dragão chegou a três triunfos consecutivos e assumiu a 9ª colocação do campeonato (campanha de 15 vitórias e 12 derrotas). Apesar do bom momento, os comandados do técnico Paulo Jaú entendem que o time bauruense ainda precisa subir mais posições na tabela.
Do outro lado, o Botafogo ocupa a 18ª colocação. A equipe está na zona de "tensão": tenta se afastar dos dois últimos lugares — que determinam o rebaixamento para a Liga Ouro — e, ao mesmo tempo, mira uma vaga nos playoffs, disputados pelos 16 primeiros colocados.
Na virada do ano, a diretoria botafoguense reforçou o elenco com os irmãos Scott e Luiz Machado, além do ala Derick, que estava no basquete argentino. As chegadas ampliaram a rotação e deram nova consistência ao adversário, conforme destacou o treinador do Bauru: “O Botafogo trouxe jogadores muito interessantes, que deram sustentação para o time. Principalmente o Scott, que é um atleta forte, com passagem pela NBA e outras grandes equipes. Recentemente, eles tiveram duas vitórias importantes sobre São José e Mogi. Então nós temos que tomar bastante cuidado, ir com o nosso plano de jogo bem traçado e procurar executá-lo para sair de lá com a vitória", analisou Jaú.
De volta
O Dragão não terá desfalques para o confronto. O ala Wesley Mogi, que se recuperava de cirurgia no tendão do bíceps direito, não somente reestreou na vitória sobre o Vasco, como ainda marcou dois pontos nos seis minutos que ficou em quadra.
Pra fechar a viagem
Depois do duelo desta quinta contra o Botafogo, o Bauru Basket encerra a sequência tripla no Rio diante do Flamengo. A partida será sábado (21), às 11h, com transmissão do SporTV. Depois, o campeonato faz uma pausa para a disputa da Data FIBA. O reencontro do Dragão com sua torcida será somente no dia 5 de março, contra o Fortaleza Basquete Cearense.