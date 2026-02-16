Mais de 2.100 mulheres estão com medidas protetivas recentes contra seus parceiros ou ex-companheiros, em Bauru. Essas requisições foram feitas entre janeiro do ano passado e fevereiro deste ano, de acordo com levantamento do JCNET junto à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que funciona presencialmente 24 horas por dia desde 8 de março de 2025.

No ano de 2025 foram 1.886 medidas protetivas registradas. De 1 de janeiro até quarta-feira, dia 11 de fevereiro, este número já havia passado de 250. Isso, em média, equivale a cinco mulheres pedindo o requerimento protetivo diariamente. Estes números refletem também, aproximadamente, cerca de uma requisição a cada 4 horas e 40 minutos na cidade.

O que diz a delegada

A delegada Márcia Regina dos Santos, titular da DDM de Bauru, reforça que o trabalho da Polícia Civil é feito com responsabilidade e também visa discernir o que é uma denúncia verdadeira ou falsa. Por incrível que pareça, apurou a reportagem, há casos em que a mulher utiliza esse meio como forma de vingança após uma briga ou separação.