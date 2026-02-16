Mais de 2.100 mulheres estão com medidas protetivas recentes contra seus parceiros ou ex-companheiros, em Bauru. Essas requisições foram feitas entre janeiro do ano passado e fevereiro deste ano, de acordo com levantamento do JCNET junto à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que funciona presencialmente 24 horas por dia desde 8 de março de 2025.
No ano de 2025 foram 1.886 medidas protetivas registradas. De 1 de janeiro até quarta-feira, dia 11 de fevereiro, este número já havia passado de 250. Isso, em média, equivale a cinco mulheres pedindo o requerimento protetivo diariamente. Estes números refletem também, aproximadamente, cerca de uma requisição a cada 4 horas e 40 minutos na cidade.
O que diz a delegada
A delegada Márcia Regina dos Santos, titular da DDM de Bauru, reforça que o trabalho da Polícia Civil é feito com responsabilidade e também visa discernir o que é uma denúncia verdadeira ou falsa. Por incrível que pareça, apurou a reportagem, há casos em que a mulher utiliza esse meio como forma de vingança após uma briga ou separação.
“As mulheres que se sentirem ameaçadas devem procurar a DDM para requerer a medida protetiva. Mas têm que ter em mente que essa requisição é para protegê-la. Não é um meio para ela punir ou penalizar o ex-companheiro”, frisa a delegada.
Ainda segundo Márcia Regina dos Santos, a vítima também precisa cooperar para a efetividade e a eficácia da medida. “Se a mulher vem até nós, pede a medida protetiva e fica indo atrás do agressor, ela está se submetendo e, de repente, se expondo até chegar ao feminicídio. Então, ela tem que ter consciência de que a medida protetiva impede que o agressor se aproxime. Há outras imposições, como medidas cautelares, mas ela também precisa se preservar e evitar esse contato”, reforça a titular da DDM.
Plantão presencial
O plantão da DDM em Bauru funciona no prédio localizado na Praça Dom Pedro II, 2-70, no Centro, e é responsável pelo registro de boletins de ocorrência (BOs), prisões em flagrante, representações para concessão de medidas protetivas de urgência e outras medidas cautelares, requisição de exames periciais, encaminhamento das vítimas a serviços de apoio e proteção, realização de escuta especializada e coleta de depoimento especial, entre outros atos de Polícia Judiciária.
O atendimento é voltado a mulheres vítimas de violência doméstica e crimes sexuais, além de crianças e adolescentes. A unidade 24 horas responde pelas ocorrências de toda a área da Delegacia Seccional de Bauru, que abrange 19 cidades. Além da delegada plantonista, a equipe conta com um escrivão e ao menos um investigador.
A Polícia Civil de Bauru conta hoje com 90 profissionais do sexo feminino.