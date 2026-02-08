Quando cheguei à Zilor, há pouco mais de um ano, uma das primeiras coisas que me chamou atenção foi a força das pessoas que fazem a empresa acontecer todos os dias, no campo, na indústria, na manutenção, nos escritórios. Gente que acorda cedo, enfrenta rotinas intensas, lida com operações complexas e, mesmo assim, entrega seu trabalho com energia e comprometimento. E foi observando essa realidade tão concreta, tão humana, que percebi que falar sobre saúde mental não poderia ser apenas mais uma campanha: precisava ser parte da nossa cultura.

O Janeiro Branco chega justamente para reforçar essa reflexão. A Organização Mundial da Saúde estima que 15% dos adultos em idade ativa no mundo vivam com algum transtorno mental, enquanto ansiedade e depressão são responsáveis pela perda de cerca de 12 bilhões de dias de trabalho por ano, gerando impacto financeiro global que ultrapassa US$ 1 trilhão. São dados que mostram que o tema é urgente e que atravessa todos os setores da sociedade.

No Brasil, a urgência dessa pauta também é evidente. Em 2024, mais de 472 mil licenças médicas foram concedidas pelo INSS por transtornos mentais, um crescimento de 68% em relação a ano anterior, marcando o maior volume de afastamentos por motivos emocionais da série histórica. Entre trabalhadores rurais, esse cenário também se revela com força. O sofrimento emocional não está restrito às grandes cidades ou aos ambientes corporativos. Afeta também quem está no campo, na operação e em atividades industriais.