Cafelândia - A Polícia Militar (PM) de Cafelândia (83 quilômetros de Bauru) conseguiu interceder em um furto de gado em andamento em uma propriedade rural, na madrugada desta quarta-feira (4), e prender em flagrante um dos suspeitos. Dois bezerros já haviam sido amarrados pelos criminosos e outros animais estavam confinados para serem levados.

De acordo com o registro policial, após ser informada sobre o furto em andamento, uma equipe da PM foi até o local, no bairro Três Barras, e deparou-se com um veículo suspeito na vicinal Humpei Hirano. O condutor não obedeceu ordem de parada, fugindo por uma estrada rural.

Em determinado momento, segundo a corporação, três homens abandonaram o carro e saíram correndo. Um deles acabou detido com objetos usados na prática criminosa. Na propriedade, o dono encontrou dois bezerros amarrados e animais confinados, prontos para serem furtados.