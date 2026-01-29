A parceria entre a Entrevias Concessionária de Rodovias e a Polícia Militar Rodoviária ganhou destaque na última segunda-feira (26), durante encontro realizado no Batalhão da PM Rodoviária de Bauru. A convite da corporação, a Entrevias apresentou o sistema de monitoramento e fiscalização com inteligência artificial (IA) a representantes de outras concessionárias, reforçando a integração entre tecnologia e segurança pública nas rodovias.
A concessionária já utiliza as câmeras com IA desde outubro do ano passado em Ribeirão Preto e em Marília, onde o sistema entrou em operação nesta segunda-feira.
O sistema de câmeras amplia o apoio direto ao trabalho da Polícia Militar Rodoviária. Segundo Carlos Costa, gerente de Operações da Entrevias, a iniciativa representa mais um avanço na modernização da gestão viária. “A inteligência artificial fortalece a atuação da Polícia Rodoviária e contribui para um trânsito mais seguro, reduzindo falhas humanas e comportamentos de risco”, afirma.
O sistema atua de forma integrada ao monitoramento da Polícia Militar Rodoviária, permitindo que as equipes acompanhem as ocorrências em tempo real e realizem autuações a partir das imagens analisadas automaticamente.
Durante a apresentação, representantes das concessionárias Cart, Eixo, Via Paulista e ViaRondon conheceram o funcionamento da tecnologia, detalhado pela equipe de tecnologia da informação da Entrevias, além dos resultados positivos já observados pela área de segurança viária, como a redução de acidentes.
As câmeras inteligentes identificam infrações como crianças transportadas no banco dianteiro, motoristas e passageiros sem cinto de segurança, uso de celular ao volante e caminhões trafegando na faixa da esquerda. Para a Entrevias, a cooperação com a Polícia Militar Rodoviária é essencial para ampliar a efetividade da fiscalização e coibir comportamentos de risco.