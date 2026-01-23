O vereador Júnior Rodrigues (PSD), presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Bauru, esteve em São Paulo na última terça-feira (20) para uma reunião com o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, na qual apresentou um conjunto de demandas levantadas ao longo dos últimos meses em reuniões com gestores hospitalares da cidade. O objetivo é ampliar leitos, serviços e a qualidade do atendimento à população que depende do SUS.
As unidades envolvidas são de responsabilidade do Governo do Estado e, exceto pelo Lauro de Souza Lima, são administradas por Organizações Sociais parceiras. "Não dá para normalizar pessoas esperando vaga de urgência por dias. Enquanto estava reunido com o secretário, eram 40 só na cidade de Bauru. A média e alta complexidade são responsabilidade do Estado. Eu vim trazer o diagnóstico da ponta e cobrar providências concretas, porque quem está na fila não pode esperar", afirma Júnior Rodrigues.
LAURO DE SOUZA LIMA
Entre os pedidos levados ao secretário, o vereador destacou como proposta imediata a reforma de duas alas de enfermaria do Hospital Lauro de Souza Lima, hoje com áreas desativadas, para possibilitar a abertura de 40 novos leitos. A unidade é gerida diretamente pelo Estado.
Júnior pontua que o gestor acolheu e compreendeu as demandas, comprometendo-se a encaminhá-las para análise técnica da pasta. "A Secretaria de Estado vai avaliar e vão nos dar um retorno. Essa pauta do Lauro já foi levantada por mim. É uma estratégia interessante por já haver uma estrutura de pé, com capacidade de absorver parte importante da nossa necessidade".
OUTROS HOSPITAIS
No Hospital Estadual de Bauru, as demandas envolvem a modernização de equipamentos assistenciais, estrutura de internação, centro cirúrgico e transporte de pacientes, com investimento total estimado em R$ 8,5 milhões.
No Hospital de Base de Bauru, os pedidos incluem a climatização das enfermarias, aquisição de ambulância UTI e renovação da estrutura do centro cirúrgico, com valores estimados que somam mais de R$ 20 milhões, voltados à melhoria das condições de atendimento, segurança assistencial e ambiente de trabalho.
Na Maternidade Santa Isabel (MSI), referência regional em partos de alto e baixo risco, o vereador apresentou a necessidade de reequilíbrio financeiro da unidade e a aquisição de uma ambulância UTI, fundamentais para garantir a continuidade e a segurança dos atendimentos.
Já no Hospital Manoel de Abreu (HMA), as demandas são voltadas à melhoria das enfermarias, com investimento estimado em R$ 303 mil, incluindo adequações estruturais e equipamentos assistenciais.
O vereador também mantém diálogo permanente com a direção do Hospital das Clínicas, que já conta com um plano robusto de investimentos e ampliou significativamente a oferta de especialistas na cidade, contribuindo, inclusive, para a redução de filas em exames e cirurgias.
FATECS E ETECS
Além da agenda na área da saúde, o vereador Júnior Rodrigues também apresentou ao Governo do Estado demandas relacionadas ao ensino técnico e tecnológico da região. Nos últimos meses, o parlamentar realizou reuniões com as direções da Fatec Bauru e das Etecs de Bauru, Jaú, Cabrália Paulista, Cafelândia e Lins, todas unidades vinculadas ao Centro Paula Souza. As reivindicações levantadas nesses encontros foram consolidadas e apresentadas durante reunião do vereador com a equipe gestora do Centro Paula Souza, realizada em São Paulo. O principal ponto em comum entre as unidades é a necessidade de climatização dos espaços de aprendizagem, especialmente salas de aula e laboratórios.
Para Júnior Rodrigues, investir na estrutura das escolas técnicas é estratégico para o desenvolvimento regional. "O ensino técnico e tecnológico é um dos caminhos mais diretos para a formação profissional, geração de emprego e aumento de renda. Valorizar essas unidades é investir no futuro dos jovens e na força de trabalho que move a economia da nossa região", afirmou.