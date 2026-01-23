O vereador Júnior Rodrigues (PSD), presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Bauru, esteve em São Paulo na última terça-feira (20) para uma reunião com o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, na qual apresentou um conjunto de demandas levantadas ao longo dos últimos meses em reuniões com gestores hospitalares da cidade. O objetivo é ampliar leitos, serviços e a qualidade do atendimento à população que depende do SUS.

As unidades envolvidas são de responsabilidade do Governo do Estado e, exceto pelo Lauro de Souza Lima, são administradas por Organizações Sociais parceiras. "Não dá para normalizar pessoas esperando vaga de urgência por dias. Enquanto estava reunido com o secretário, eram 40 só na cidade de Bauru. A média e alta complexidade são responsabilidade do Estado. Eu vim trazer o diagnóstico da ponta e cobrar providências concretas, porque quem está na fila não pode esperar", afirma Júnior Rodrigues.

LAURO DE SOUZA LIMA