Em uma grande virada, o Sesi Bauru voltou a vencer pela Superliga. O time de Bauru bateu o Itambé Minas em 3 sets a 2 (21x25; 19x25; 25x20; 25x12; 21x19) jogando em casa, na Arena Paulo Skaf. A partida foi disputada na noite dessa quinta-feira, 22, válida pela décima quarta rodada da liga nacional.
Com a vitória em casa, o Sesi Bauru chega os 19 pontos e segue na sétima colocação, tendo sete vitórias e sete derrotas.
O próximo desafio do Sesi Bauru será pela Copa Brasil. O time de Bauru enfrenta o Vôlei Renata na terça-feira, 27, às 18h30, no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). A partida é eliminatória e o vencedor do confronto avança para a semifinal.
Na Superliga, a equipe de Bauru volta a jogar no dia 2 de fevereiro, segunda-feira, contra o Suzano Vôlei, fora de casa. A partida será às 21h, com transmissão do Sportv 2 e da Volleyball World TV.
Após o fim do jogo, Barreto foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. O central também foi o maior pontuador do jogo, anotando 21 pontos, sua melhor marca nessa edição da liga nacional.
A partida também marcou a estreia de João Scalcon, levantador do Sesi Bauru Sub-21, na Superliga. O jovem atleta das categorias de base do Sesi-SP foi relacionado e entrou pela primeira vez em uma partida oficial da elite nacional.
O jogo
No confronto contra o Itambé Minas, o Sesi Bauru entrou em quadra com o seguinte time titular: Mateus Bender, Thiery, Pedro, Vaccari, Barreto, Marcos Jr. e Pureza.
O primeiro set do confronto é equilibrado desde o início, com os dois times tendo sucesso na virada de bola, mas o Itambé Minas consegue a primeira vantagem na boa sequência de saque e bloqueio, abrindo 14 a 17 na parada do Sesi Bauru. O time mineiro chega a abrir mais vantagem, mas a inversão 5-1 com Gui Araújo e Juan dá resultado, encostando novamente em 17 a 20 na parada do Itambé Minas. A equipe visitante mesmo com as interrupções mantém o controle da virada de bola, fechando o set em 21 a 25 após o segundo tempo bauruense.
O time visitante mantém o ritmo da primeira etapa e começa a segunda parcial pressionando no saque e bloqueio, abrindo rápida vantagem em 4 a 8 e forçando o primeiro tempo do Sesi Bauru. Os bloqueios do Itambé Minas seguem fazendo a diferença durante a parcial, com o time da casa tendo dificuldade de achar espaço. A equipe visitante abre vantagem e administra até fechar em 19 a 25.
Precisando vencer para seguir vivo na partida, o Sesi Bauru começa o terceiro set a frente, pressionando no saque e convertendo os contra-ataques com Gui Araújo, para abrir 7 a 4 na primeira parada do Itambé Minas. A equipe da casa segue tendo sucesso nos contra-ataques e aumenta a produção defensiva, chegando em 18 a 12 no segundo tempo mineiro. A equipe visitante tenta reagir na parcial, conectando dois pontos em sequência, levando à parada rápida de Anderson Rodrigues no 18 a 14. Na consistência da virada de bola, o Sesi Bauru fecha em 25 a 20 com Gui Araújo. A parcial também foi marcada pela estreia profissional do levantador João Scalcon, atleta da base do Sesi Bauru Sub-21.
Após vencer a terceira parcial, o Sesi Bauru inicia o quarto set pressionando a equipe mineira, pontuando em contra-ataque e abrindo 7 a 4 após bloqueio de Barreto, forçando a parada do adversário. O time da casa tem ótima sequência com Guiga no saque, faz 10 a 4 e força a segunda parada em sequência do Itambé Minas. Com vantagem inicial, o Sesi Bauru domina a parcial, pontuando em todos os fundamentos e bloqueando a virada de bola minastenista. Com forte passagem pelo saque, o Sesi Bauru fecha em 25 a 12 no contra-ataque de Gui Araújo para forçar o tie-break.
No set desempate, o Sesi Bauru começa em desvantagem com dificuldade de superar o bloqueio adversário, parando em 3 a 6. Com virada de bola consistente, o Itambé Minas chega em 5 a 8 na troca de lados. O Sesi Bauru cresce na parcial, retomando o saque e bloqueio e pressionando a virada de bola minastenista, virando a parcial em 13 a 12 no pedido de tempo mineiro. O time de Bauru erra no saque e na armação ofensiva, vendo o adversário virar em 13 a 14 no pedido de tempo do Sesi Bauru. O Itambé Minas erra no contra-ataque e, com bloqueio de Bender, o Sesi Bauru chega no match point, levando ao tempo adversário. O tie-break se estende com troca de pontos entre os dois times e, com bloqueio de Barreto, o Sesi Bauru fecha a virada em 21 a 19.