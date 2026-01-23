O time visitante mantém o ritmo da primeira etapa e começa a segunda parcial pressionando no saque e bloqueio, abrindo rápida vantagem em 4 a 8 e forçando o primeiro tempo do Sesi Bauru. Os bloqueios do Itambé Minas seguem fazendo a diferença durante a parcial, com o time da casa tendo dificuldade de achar espaço. A equipe visitante abre vantagem e administra até fechar em 19 a 25.

Precisando vencer para seguir vivo na partida, o Sesi Bauru começa o terceiro set a frente, pressionando no saque e convertendo os contra-ataques com Gui Araújo, para abrir 7 a 4 na primeira parada do Itambé Minas. A equipe da casa segue tendo sucesso nos contra-ataques e aumenta a produção defensiva, chegando em 18 a 12 no segundo tempo mineiro. A equipe visitante tenta reagir na parcial, conectando dois pontos em sequência, levando à parada rápida de Anderson Rodrigues no 18 a 14. Na consistência da virada de bola, o Sesi Bauru fecha em 25 a 20 com Gui Araújo. A parcial também foi marcada pela estreia profissional do levantador João Scalcon, atleta da base do Sesi Bauru Sub-21.

Após vencer a terceira parcial, o Sesi Bauru inicia o quarto set pressionando a equipe mineira, pontuando em contra-ataque e abrindo 7 a 4 após bloqueio de Barreto, forçando a parada do adversário. O time da casa tem ótima sequência com Guiga no saque, faz 10 a 4 e força a segunda parada em sequência do Itambé Minas. Com vantagem inicial, o Sesi Bauru domina a parcial, pontuando em todos os fundamentos e bloqueando a virada de bola minastenista. Com forte passagem pelo saque, o Sesi Bauru fecha em 25 a 12 no contra-ataque de Gui Araújo para forçar o tie-break.