Se 2025 foi marcado pela corrida por modelos mais poderosos, 2026 tende a ser lembrado como o ano em que a Inteligência Artificial (IA) deixou definitivamente o laboratório e passou a ser julgada pela sua capacidade de operar em escala. Nesse novo estágio, a vantagem competitiva não está no algoritmo mais sofisticado, mas na arquitetura que sustenta agentes, dados e decisões em tempo real. É a era da infraestrutura invisível: pouco glamorosa, cara, complexa – e absolutamente decisiva para o sucesso da IA corporativa.

Os números deixam isso claro. Embora 38% das organizações afirmem estar testando agentes de IA, apenas 11% conseguiram colocá-los em produção. O gargalo não é inteligência, mas base estrutural. Mais de 80% do conhecimento corporativo segue concentrado em dados não estruturados, degradando sistemas de RAG e obrigando empresas a manter validações humanas como muleta operacional. À medida que a IA migra do papel de copiloto para o de operadora, o custo do erro sobe e a tolerância à improvisação cai drasticamente.

O primeiro pilar dessa equação é o legado. Relatórios recentes mostram que cerca de 25% da infraestrutura considerada “missão crítica” já opera em fim de suporte ou próxima disso, enquanto 82% das organizações sofreram interrupções relevantes de TI no último ano. Além disso, estima-se que 80% do conhecimento corporativo ainda resida em dados não estruturados e silos legados, o que degrada sistemas de busca e resposta (RAG) e impede a autonomia dos agentes. Essa dívida técnica não apenas encarece operações; ela bloqueia a adoção de agentes, dificulta auditorias regulatórias e amplia riscos de segurança.