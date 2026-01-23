A Apae de Bauru retoma suas atividades educacionais na próxima terça-feira, dia 27, recebendo 532 alunos em um momento que marca uma conquista histórica para a educação especial brasileira. O início do ano letivo acontece logo após a publicação do Decreto Federal nº 12.773, sancionado em 8 de dezembro de 2025 e publicado no Diário Oficial da União no dia seguinte, que aprimora a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e reconhece formalmente as instituições especializadas como parceiras essenciais do poder público.

A medida traz maior segurança jurídica para o trabalho desenvolvido por organizações como a Apae e reforça a importância do atendimento educacional especializado como direito assegurado às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades ou superdotação.

Com 60 anos de atuação em Bauru, a Apae atende atualmente 532 alunos de diferentes faixas etárias, oferecendo desde ensino fundamental até programas de educação de jovens e adultos, sempre com planos pedagógicos individualizados que respeitam o ritmo e as potencialidades de cada estudante.