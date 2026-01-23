A Apae de Bauru retoma suas atividades educacionais na próxima terça-feira, dia 27, recebendo 532 alunos em um momento que marca uma conquista histórica para a educação especial brasileira. O início do ano letivo acontece logo após a publicação do Decreto Federal nº 12.773, sancionado em 8 de dezembro de 2025 e publicado no Diário Oficial da União no dia seguinte, que aprimora a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e reconhece formalmente as instituições especializadas como parceiras essenciais do poder público.
A medida traz maior segurança jurídica para o trabalho desenvolvido por organizações como a Apae e reforça a importância do atendimento educacional especializado como direito assegurado às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades ou superdotação.
Com 60 anos de atuação em Bauru, a Apae atende atualmente 532 alunos de diferentes faixas etárias, oferecendo desde ensino fundamental até programas de educação de jovens e adultos, sempre com planos pedagógicos individualizados que respeitam o ritmo e as potencialidades de cada estudante.
O Decreto nº 12.773/2025 estabelece diretrizes claras para a educação especial inclusiva no país, garantindo que as escolas especializadas possam atuar de forma complementar e suplementar ao ensino regular, oferecendo recursos, metodologias e profissionais capacitados para o atendimento de estudantes com necessidades educacionais específicas. “Este é um momento de reconhecimento do trabalho que realizamos há décadas. O decreto fortalece nossa missão e garante que famílias tenham a segurança de contar com instituições preparadas para oferecer educação de qualidade, respeito e dignidade a seus filhos”, afirma Luci de Regina Alves de Paula, coordenadora técnica.
Matrículas e estrutura
Para o ano letivo de 2026, a Apae de Bauru disponibiliza 532 vagas distribuídas entre os diferentes níveis de ensino. A instituição funciona em período integral e parcial, oferecendo também serviços de assistência social, saúde, cultura e preparação para o mundo do trabalho.
Sobre a Apae de Bauru
A Apae de Bauru é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que promove e articula ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. A instituição integra a Rede Apae, presente em mais de 2 mil municípios brasileiros.