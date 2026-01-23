O Mutirão de Regularização do MEI registrou 339 atendimentos nos dias 20 e 21 de janeiro, no Escritório Regional do Sebrae-SP, em Bauru. A ação ofereceu atendimentos gratuitos e integrados, em parceria com diversas instituições, voltados a empreendedores do município que apresentavam pendências ou dúvidas relacionadas às obrigações do MEI. Atualmente, Bauru conta com 46.096 MEIs inscritos no Portal do Empreendedor.

Ao longo dos dois dias de mutirão, cerca de 220 MEIs passaram pelo escritório. Um MEI pode ter recebido mais de um atendimento, o que gera um número maior de assistências. O objetivo da iniciativa foi orientar, esclarecer dúvidas e apoiar a regularização fiscal e cadastral dos pequenos negócios logo no início do ano. O mês de janeiro é considerado decisivo para os MEIs, já que o prazo para regularizar pendências que podem impactar a manutenção do CNPJ ativo se encerra em 31 de janeiro.

Durante o mutirão, os empreendedores receberam atendimento de especialistas do Sebrae-SP e de instituições parceiras, com orientações e serviços como parcelamento de débitos do Simples Nacional ou via Regularize, entrega da Declaração Anual do MEI e solicitação de reenquadramento no regime tributário. Contadores também estiveram presentes para esclarecer dúvidas específicas sobre reenquadramento.