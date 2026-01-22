22 de janeiro de 2026
TRANSPORTE PÚBLICO

Estudantes de Bauru já podem se cadastrar para o Passe Escolar

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo JCNET
Estudantes já podem acessar o Sicade Web
Estudantes já podem acessar o Sicade Web

O cadastramento anual de estudantes para utilizar o passe escolar e pagar meia tarifa no transporte coletivo de Bauru já pode ser feito junto à Transurb. Alunos já cadastrados no sistema podem realizar o procedimento pela internet, acessando o formulário on-line do Sistema de Cadastro de Estudantes (Sicade Web), disponível no site da Transurb (clique aqui).

Basta preencher todos os campos solicitados, com dados pessoais e informações da escola em que foi realizada a matrícula em 2026. Após a aprovação da inscrição, o pagamento de créditos para carregamento do cartão pode ser feito via Pix ou, se preferir, na Loja da Transurb ou em comércios parceiros.

Para os alunos que estão ingressando no sistema neste ano, é necessário comparecer à Loja da Transurb (rua Ezequiel Ramos, 6-77, Centro) para a confecção do Cartão de Estudante. São exigidos um documento com foto e a declaração da escola referente ao ano corrente. Também deve ser feita a primeira aquisição de créditos, correspondente a dez (10) tarifas de estudante, com pagamento em dinheiro ou via Pix.

Não há prazo final para o cadastramento anual, mas essa é a única forma de viabilizar o pagamento de meia tarifa, atualmente fixada em R$ 2,88.

