Morreu no final da tarde deste domingo (16), João Félix Neto, também conhecido como João de Duca, aos 76 anos. Militante e ex-dirigente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Bauru, ele estava internado há cerca de 20 dias por conta de um AVC. A despedida acontece no Centro Velatório Terra Branca, no Centro. O sepultamento está previsto para as 14h desta segunda-feira (17), no Cemitério Cristo Rei.

João nasceu em Piancó/PB e casou-se com Francisca Cordeiro, em 1969, com a qual teve três filhos, sendo que o último faleceu com 5 dias de vida. “Em 1975 mudou-se para Bauru, trazendo na bagagem aquilo que lhe fazia forte: honra e respeito”. A informação consta no texto que lhe conferiu o título de Cidadão Bauruense, concedido pela Câmara Municipal, por meio da vereadora Estela Almagro (PT), em 2022.

De acordo com a exposição de motivos da honraria, foi na cidade que ele viveu a maior parte da vida. Morou na região do Nova Esperança e do Jardim Prudência, trabalhou como pedreiro até abrir uma empresa de construção em sociedade com um amigo. Autodidata nato, conquistou respeito e admiração de muitos letrados. “Tinha pouco estudo, mas uma mente fértil de experiências vividas”, consta do texto.