Morreu no final da tarde deste domingo (16), João Félix Neto, também conhecido como João de Duca, aos 76 anos. Militante e ex-dirigente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Bauru, ele estava internado há cerca de 20 dias por conta de um AVC. A despedida acontece no Centro Velatório Terra Branca, no Centro. O sepultamento está previsto para as 14h desta segunda-feira (17), no Cemitério Cristo Rei.
João nasceu em Piancó/PB e casou-se com Francisca Cordeiro, em 1969, com a qual teve três filhos, sendo que o último faleceu com 5 dias de vida. “Em 1975 mudou-se para Bauru, trazendo na bagagem aquilo que lhe fazia forte: honra e respeito”. A informação consta no texto que lhe conferiu o título de Cidadão Bauruense, concedido pela Câmara Municipal, por meio da vereadora Estela Almagro (PT), em 2022.
De acordo com a exposição de motivos da honraria, foi na cidade que ele viveu a maior parte da vida. Morou na região do Nova Esperança e do Jardim Prudência, trabalhou como pedreiro até abrir uma empresa de construção em sociedade com um amigo. Autodidata nato, conquistou respeito e admiração de muitos letrados. “Tinha pouco estudo, mas uma mente fértil de experiências vividas”, consta do texto.
Sempre interessado em questões políticas, assistiu o comício a governador do sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorreu na Praça da Paz, em 1982. Se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) em 14 de fevereiro de 1992. Desde então, seu nome figura na história política do partido na cidade, exercendo por várias vezes cargos importantes de direção, seja como secretário, tesoureiro, ou como presidente.
Também foi presidente da associação de moradores do Jardim Prudência e adjacências, atuando no Conselho das associações e organizando lutas populares. Foi consultor político do mandato da vereadora Estela Almagro e vice-presidente do PT em Bauru.
“Um companheiro que aqui não nasceu, mas fez aqui sua trajetória de vida, constituindo sua família e construindo uma parte significativa da história política dessa cidade”, destacou a parlamentar na ocasião do título de Cidadão Bauruense.
Era viúvo de duas esposas, Francisca e Iraci. Deixa os filhos João Félix filho e Joaci Cordeiro Felix, os netos João Félix Júnior, Júlio, Aldo, Luana, Geovani e Joice Félix e quatro bisnetos.