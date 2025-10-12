Lençóis: Em BO de pertubação do sossego, GCM apreende drogas

Guardas Civis Municipais (GCM) prenderam um homem de 21 anos em flagrante por tráfico de drogas após serem chamados para verificar uma denúncia de perturbação do sossego, em Lençóis Paulista (45 quilômetros de Bauru), no fim da noite deste sábado (12).

Os guardas receberam um chamado para verificar ocorrência de pertubação do sossego com motociclistas fazendo muito barulho na avenida Lázaro Brigido Dutra, no Jardim Lago da Prata.

Ao ver a viatura da GCM, um dos motociclistas fugiu, mas, ao chegar em uma estrada de terra, se desequilibrou e caiu da moto. Foi abordado e com ele, segundo o registrado em boletim de ocorrência (BO), foram encontrados 15 porções de maconha, 4 eppendorfs de cocaína e R$ 32,00 em dinheiro.