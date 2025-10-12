Passat e bitrem batem de frente e motorista morre em Mineiros

Uma colisão frontal entre um Passat e um bitrem, por volta das 21h deste sábado (11), matou o motorista do carro, no km 274 da rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), em Mineiros do Tietê (74 quilômetros de Bauru).

Segundo o site da Artesp, informações colhidas no local apontam que o condutor do bitrem trafegava pela rodovia no sentido oeste quando, no km citado, por motivos a serem esclarecidos, houve a colisão frontal, ocasionando o tombamento do bitrem e derramamento da carga. O motorista do Passat, de 51 anos, morreu no local.

A equipe de conservação foi acionada para efetuar a remoção da carga da pista, o que ocorreu por volta da meia-noite de sábado e o trânsito foi liberado no local.