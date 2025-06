Seminário em Avaí irá reunir jovens indígenas

O cacique Chicão Terena, da Aldeia Kopenoti, enfatiza a importância da participação das juventudes indígenas das quatro aldeias - além da Kopenoti, Ekeruá, Nimuendajú e Tereguá - no seminário. "Para nós, enquanto liderança, cacique, é muito importante sediar esse evento pela primeira vez no nosso território de Araribá", diz. "É importante que possamos ouvir nossas juventudes nesse processo".

O encontro, organizado pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI), em parceria com a Articulação dos Povos Indígenas da Região Sudeste (Arpinsudeste), busca criar um espaço de consulta, participação e escuta ativa para entender demandas e construir, com juventudes indígenas das cinco regiões do país, propostas nas áreas da saúde, educação, segurança, sustentabilidade, territórios, cultura e identidade.

A primeira etapa do seminário foi realizada entre 3 e 6 de junho, em Recife (PE), e reuniu mais de 120 participantes da região Nordeste. As próximas abrangerão as regiões Centro-Oeste; Sul e Norte. Também estão previstos encontros virtuais com coletivos e grupos de jovens indígenas organizados.