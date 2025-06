Preso homem que atirou em jovem em adega de Bauru

Considerado violento, o homem apontado pela Polícia Civil como autor do disparo que feriu um jovem de 20 anos, na saída de uma adega, em Bauru, no dia 1 de maio deste ano, foi preso na tarde desta terça-feira (24), em Piratininga. A 3ª Delegacia de Investigações de Homicídios (3ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) cumpriu mandado de busca e apreensão, após representar pela prisão temporária do acusado.

Durante as investigações, a pessoa em questão foi flagrada em imagens de circuito de segurança apontando uma arma em direção à vítima, no estabelecimento em que estavam na data da tentativa de homicídio, quando a equipe de policiais iniciou as apurações. Na ocasião, com ferimento no ombro, o baleado foi socorrido pelo Samu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Mary Dota.

“Ficou claro que naquela madrugada, por volta das 3h, a vítima se encontrava sozinha naquele local e, esporadicamente, conversava com funcionários e outros clientes. Porém, ao fundo, verificou-se um grupo de jovens sentados em uma mesa e que chegaram em um veículo VW Gol de cor Prata. O motorista, em pelo menos uma oportunidade, apontou uma pistola para a vítima que se encontrava de costas e alheia ao grupo”, informa nota enviada pela Polícia Civil.