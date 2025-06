Companhia Estável de Dança apresenta o espetáculo 'Frida'

A Secretaria de Cultura apresenta o espetáculo 'Frida' da Companhia Estável de Dança de Bauru, nesta quinta (26), às 20h, no Teatro Municipal. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados a partir das 19h, no local. Com coreografia de Arilton Assunção e direção artística de Sivaldo Camargo, o espetáculo tem 50 minutos de duração, e aborda a trajetória da artista Frida Kahlo.

A abertura será com o Projeto Especial 'Rostos da Janus', da São Paulo Escola de Dança (Sped), com coreografia de Vinícius Anselmo. O espetáculo foi contemplado com o edital de fomento Cult SP Proac, da Secretaria de Estado de Cultura, Economia e Indústria Criativas. Inspirada no mito de Janus, a obra percorre os caminhos da identidade e do pertencimento.

SERVIÇO

O Teatro Municipal fica na avenida Nações Unidas, 8-9.