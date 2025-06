Homem estoura vidro de loja e furta R$ 5,1 mil em peças de roupas

Botucatu - A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, na madrugada desta terça-feira (24), suspeito de estourar com uma pedrada a porta de vidro de uma loja na rua Doutor Costa Leite, no Centro, e furtar R$ 5,1 mil em peças de roupas. O prejuízo causado à vítima, com o dano material, chega a R$ 20 mil.

Segundo a GCM, após o alerta de furto via Centro de Operações Integradas (COI), equipe da corporação avistou um homem nas proximidades caminhando com duas sacolas nas mãos. Ele foi abordado e, dentro delas, os guardas civis encontraram as peças de roupas furtadas, incluindo 11 tops, nove blusas, seis shorts e um macaquinho, no total de R$ 5,1 mil.

O suspeito, de 48 anos, confessou o crime e foi preso em flagrante por furto qualificado e o estabelecimento comercial passou por perícia. Na delegacia, a proprietária da loja reconheceu os produtos e estimou o valor total dos prejuízos em cerca de R$ 20 mil. Após o registro da ocorrência, o homem ficou à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.