Mostra Curta Bauru abre inscrições com tema 'Cinema Nacional'

É oficial, a 'Mostra Curta Bauru 2025' está com as inscrições abertas. Em sua terceira edição, o evento cinematográfico que premia curtas produzidos de 1 a 3 minutos, faz uma grande homenagem às obras brasileiras com o tema "Cinema Nacional", uma celebração com muita criatividade, em um ano de tantas conquistas e reconhecimento da nossa identidade cinematográfica. Os filmes devem contar histórias que envolvem o cinema brasileiro de todas as épocas. Pode ser a recriação de uma cena icônica, um final marcante, um personagem diferenciado, uma nova leitura, um personagem cruzando outras histórias, entre tantas outras possibilidades.

"Todos podem participar, basta ter uma ideia na cabeça e seguir os critérios do edital. E o tema escolhido permite muitas possibilidades, como novas versões de filmes brasileiros, um final alternativo de uma das obras nacionais, ou ainda a criação de um novo personagem dentro de uma cena já conhecida. Valem todos os gêneros, da comédia, drama, documentário, aventura, infantil até ao terror. Enfim, queremos celebrar os filmes brasileiros com muita criatividade e promover uma verdadeira festa do cinema em Bauru", destaca Anielly Sanches, jornalista, produtora cultural e responsável pela organização da mostra.

Para se inscrever é necessário produzir um curta de 1 a 3 minutos, gravado na horizontal e em qualidade full HD de imagem e som. Pode usar câmera profissional ou celular, desde que sigam os critérios técnicos descritos no edital. As inscrições vão até o dia 3 de agosto de 2025. E o grande dia de exibição dos selecionados será no dia 28 de agosto, no Cine'n Fun (Alameda Rodoserv Center), com entrada gratuita. A premiação deste ano aumentou. Para o primeiro colocado o valor será de R$ 1.500,00. Já para o 2.º, R$ 800,00. E para o 3.º lugar, R$ 500,00. Os curtas serão avaliadas por um júri técnico formado pela professora de audiovisual e doutora em comunicação com foco em linguagem cinematográfica, Natalia Conte; pela jornalista e radialista da 96 FM e amante da sétima arte Lorena Fagundes; e pelo gestor e produtor cultural e idealizador do Festival Cria Bauru, Josué Kenji. A "Mostra Curta Bauru 2025" tem financiamento da Secretaria de Cultura de Bauru, por meio do Programa Municipal de Estímulo à Cultura. Realização da Dora Press Comunicação, em parceria com o Alameda Rodoserv Center. Apoio cultural do Social Bauru, Jornal da Cidade, 96 FM, LLM Estamparia Digital, Gráfica M5 e Agência Exorde.