Aos nobres vereadores da cidade de Bauru

Vimos, por meio desta, em nome de todos os moradores e proprietários de imóveis do Bairro Quinta da Bela Olinda, pedir a todos vocês, vereadores da nossa cidade, o empenho, a dedicação e a responsabilidade necessários na obtenção dos recursos para a revitalização do nosso bairro.

Todos sabemos que o valor levantado para tal empreendimento é alto, em torno de 65 milhões, somando-se bairro e distrito IV, porém, temos também ciência de que estes valores podem ser levantados através de várias formas: empréstimos, emendas parlamentares, etc, tendo estes fatores sido comentados na Audiência Pública da Câmara Municipal no dia 27/05/2025, com a presença de muitos moradores/proprietários, Secretaria de Obras, representantes do Poder Executivo, alguns vereadores e demais.

O anseio pelas melhorias em nosso bairro remonta há quase 40 anos. Nossos imóveis e, consequentemente, o bairro, por várias administrações municipais, tem sido esquecidos.