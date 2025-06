Gabriel Leal (Scracho) retorna à cena musical em carreira solo

Acostumado às composições e aos acordes de guitarra na época do Scracho, banda de muito prestigio nos anos 2000, Gabriel Leal resolveu voltar à música neste ano, mas no formato solo. Mais maduro e morando fora do Brasil, Gabriel sentiu a necessidade de viver sua brasilidade à distância por meio da música, explorando diferentes estilos. O cartão de visita desta nova fase é o single "Versão Limitada", disponível em todas as plataformas digitais deste a última sexta (20). A música composta em parceria com seu grande amigo de banda, Caio Corrêa, é um baião solar, que dá vontade de dançar, ao mesmo tempo que traz uma mensagem de superação nas entrelinhas. Link:https://l1nq.com/Sf3et

"Fiquei muito feliz com resultado final desta canção. Espero que as pessoas possam se enxergar nela, como eu me enxergo. Esse foi o maior motivo de eu querer por essas músicas no mundo. ", afirma o artista. Com produção de PEU e mixagem de Pedro Richaid, "Versão Limitada" é o primeiro de uma série de singles que Gabriel Leal pretende lançar em 2025. Para saber mais, acompanhe o músico pelo Instagram: @ogableal.