O grito silenciado das mulheres paulistas

De Sorocaba a São José do Rio Preto, passando pela capital, a violência cresce, espalha-se e mata. As mulheres estão morrendo enquanto a sociedade continua com discursos mornos e ações insuficientes.

Não é só uma reportagem. É um chamado à consciência. É um basta que precisa sair do papel e invadir as ruas, as leis, as casas, as conversas de bar e as reuniões de gabinete.

A pergunta que fica é uma só: quantas mais precisarão morrer para que São Paulo, o Brasil e cada um de nós pare de tratar o feminicídio como uma triste coincidência e passe a enfrentá-lo como a emergência nacional que ele é?