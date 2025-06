Guerras - Os homens procurando destruir nosso planeta!

Numa guerra, raramente algum dos lados tem razão, pois, esta se perde quando não há o diálogo persistente no sentido de manter a paz a todo custo. Com o agravante, que vivemos atualmente tempos de armazenamento de plutônio e bombas atômicas nos subsolos destes países de uma forma geral. Quem não fabrica, compra.

Os líderes Wladimir Putin da Rússia, Volodymyr Zelenskyy da Ucrânia, Masoud Pezeshkian do Irã e o 1º Ministro de Israel Benjamin Netanyahu são os responsáveis diretos pelos conflitos e guerras que estão matando centenas de milhares de pessoas e colocando nosso planeta em risco.

Uma guerra realizada em pleno século XXI é a demonstração cabal e inequívoca de que os homens que lideram países são atrasados, medíocres, gananciosos e com elevado grau de estupidez. Matam seus próprios filhos em ações que visam apenas e tão somente a reafirmação de seus podres poderes.

Os líderes das grandes potencias por sua vez, se acovardam, se omitem e permitem que a situação se torne ainda mais caótica, visto que, se China, EUA e Índia chamassem os envolvidos e os obrigassem a parar com essas guerras em nome da humanidade, talvez não tivéssemos chegado ao ponto em que estamos no momento.

A guerra entre Rússia e Ucrânia já passou de dois anos e continua matando inocentes, destruindo cidades e transformando belezas em mortes e doenças. Agora, Israel que dizimou mulheres e crianças, destruindo lares e hospitais em Gaza, resolve expandir sua estupidez em direção ao Irã.

O Irã, por sua vez, retaliou de pronto, enviando mísseis ao centro de Israel, alimentando com gasolina um incêndio que tem potencial para levar o mundo a uma terceira guerra mundial. Segundo os historiadores que estudaram as previsões de Michel de Nostredame (Nascido em 14 de dezembro de 1503, em Saint-Rémy-de-Provence, França. O nome "Nostradamus" é a forma latinizada de seu sobrenome "Nostredame", uma prática comum entre estudiosos e médicos da época). Ficou famoso por suas profecias escritas em forma de quartetos poéticos (as "Centúrias"), e até hoje é citado em contextos de previsões e misticismo.