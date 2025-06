Mike Stern toca no Sesc Bauru

De volta ao Brasil, o guitarrista estadunidense Mike Stern se apresenta no Sesc Bauru, nesta quarta (18), a partir das 20h. O show acontece na convivência da unidade e os ingressos estão esgotados. Nove vezes indicado ao Grammy, com passagens por bandas como Blood, Sweat & Tears e a lendária Miles Davis Band, um dos guitarristas mais estimados de sua geração Mike Stern é ícone do jazz fusion. Em Bauru, o artista vem acompanhado da banda composta por Dennis Chambers, Leni Stern, Bob Francischini e Rubem Farias, para um show que propõe a combinação do rock-fusion com harmonias sofisticadas do jazz.

O Sesc fica na av. Aureliano Cardia, 6-71. Mais informações pelo telefone (14) 3235-1750.