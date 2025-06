Acoustix em Bauru neste sábado

Fim de semana mais que agitado no Alameda Rodoserv Center. São atrações para todos os gostos. No sábado, além do show Acoustix, está programada uma Noite Sertaneja com o talentoso cantor Mateus Lessa, no Alameda Rodoserv Center. Uma viagem musical ao mundo caipira e para relembrar os clássicos eternos das grandes duplas do Brasil.

E no domingo, tem o Arraiá do Rotary, no Alameda Hall, com comidas típicas, brincadeiras, danças e muita diversão para toda a família, além da apresentação da dupla Lucas Akira e Fábio, tocando o melhor da música sertaneja.

