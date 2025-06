Prefeito ou Prefake?

Na maioria dos cargos públicos, sem exceção, isso não ocorre. Já repararam que todos os eleitos ao serem cobrados pelas suas promessas vêm com as mesmas e esfarrapadas desculpas? "Não sabia que a coisa estava tão feia", "Peguei o caixa zerado, não tem dinheiro para nada" ou "Ainda é cedo, deem tempo ao tempo, vou me inteirar dos problemas e depois tentar resolver". Se inteirar? Caixa zerado? Precisa de tempo?

Isso é "balela", quando se candidatou e fez suas promessas já não sabia que seria difícil administrar da maneira como prometeu? Isso se chama "estelionato eleitoral", prometer o que sabe que não pode cumprir só para se eleger.

Mas como estamos no Brasil e aqui tudo vale, a cada eleição novas promessas serão feitas e não cumpridas, e o povo, como sempr,e será o maior prejudicado, inconscientemente virou "massa de manobra" para projetos políticos futuros da maioria dos candidatos.