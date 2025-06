Vejo nas páginas do JC o sindicato "convocando" aposentados, pensionistas e servidores da ativa para uma reunião sobre a Funprev. A pergunta que fica é: Irmos lá para que? Até hoje, infelizmente, só vi Sindicato agitando e não resolvendo nada. Servidores municipais, vocês se recordam dos nossos dissídios? Sempre uma miséria como reajuste, nada de aumentos reais ou reposições salariais, o Sindicato sempre aparecia, agitava, acatava as decisões e depois sumia, igual a nossos políticos após serem eleitos, só "ressuscitava" na próxima.

No caso da Vale Alimentação dos aposentados, fizeram algo? Outras cidades batalharam e conseguiram algo de bom. Tentaram alguma vez mudar o estatuto da Funprev para podermos escolher democraticamente e diretamente o presidente? Esse negócio de votarmos para os Conselhos, que escolhem o presidente, é balela, os indicados pelo Executivo na mesma proporção, outra aberração, estarão no comando sempre, vide últimas eleições, nunca acionarão o Executivo para cumprirem com suas obrigações, afinal, "quem tem, tem medo". Sindicato gosta de aparecer nessas horas como "salvador" e "defensor" das categorias, coisa que em minha modesta opinião não são mesmo. Quando foi a última vez que algo deu certo para os servidores com eles no comando?

Quem além de alguns "gatos pingados" elogia o Sinserm? Chega de sermos "massa de manobra" de sindicalistas que querem apenas se perpetuar no poder, se nós mesmos não corrermos atrás dos nossos direitos podem ter certeza que ninguém vai correr. Muito "fogo de palha" e poucos resultados práticos. Passou da hora de nos unirmos como "terceira via", deveria ser a primeira, quando surgir algo relevante vamos tentar discutir diretamente com o Executivo, acho que seria mais produtivo, certeza que sem ofensas e acusações o Executivo abriria um canal de discussões. O que vi até hoje foram as velhas práticas sindicais nos dissídios e discussões e Assembleias: "Tem que pressionar", "Se não for na marra nunca cederão"ou "A solução é greve". Não estou aqui defendendo o Executivo, mas dessa maneira até eu desistiria de participar de uma "mesa de discussões". Sei que alguns poucos vão me criticar pelo texto acima, talvez até mesmo responder por essa mesma via, só que não estou nem aí, se tudo é resolvido com o Executivo é com ele que devemos discutir as coisas diretamente. Se esse antigo "canal" retrógrado precisa de "pontes de safena", vamos aguardar sua "recuperação" e buscar outras alternativas. Penso ser pensamento geral, mas se a maioria achar que estou errado por pensar, assim faço o "mea culpa" e, humildemente me retratarei perante todos, mas até lá fico, democraticamente, com minhas convicções. Lembrando, não sou e nem pretendo me sindicalizar enquanto agirem assim.