Muito MiMiMi, pouco RiRiRi

Não há humor mais, há a acidez, nada contra stand-up, é um gênero típico que se faz com a humilhação lexical, com "tiradas" inteligentes ou não no país da piada pronta!

Quer entender o porquê dos stand-ups, assista a "O riso dos outros". O que lamento é a ausência da brincadeira sadia, não a que beira o preconceito, sofri até aos dezessete anos com a grandeza do meu nariz e com a estranheza do meu nome! Hoje, rio desses fatos passados que vêm ao presente, nem sempre passados a limpo!

Sinto falta das brincadeiras nas escolas, o tal do sarro, não há vida sem humor! Não que eu seja um cara que aguenta muito a zoeira, sou chato, mas admiro a criatividade!