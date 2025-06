Pacaembu lança fase 2 do Vale Verde em Piratininga

Neste sábado (07), Piratininga recebeu o lançamento da fase 2 do Vale Verde, o primeiro bairro planejado da cidade. O evento contou com a presença de autoridades, convidados e moradores. O residencial é uma realização da Pacaembu Construtora, que marca sua atuação em Piratininga com este projeto. Ao todo, o Vale Verde terá 835 casas, divididas em duas fases: a primeira com 447 unidades e a segunda com 388. A nova etapa representa mais um avanço no crescimento urbano da cidade.

Fotos: Douglas Willian