Simab continua nesta quinta com a Feira Ambiental na Rui Barbosa

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semma), realiza nesta quinta-feira (5), das 9h às 16h, a Feira Ambiental na Praça Rui Barbosa, no Centro, como parte das atividades da XXV Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru (Simab), empreendida de 1 a 7 de junho. Nesta quinta-feira, diversos parceiros da organização da Simab promoverão atividades para todas as faixas etárias, com a participação de secretarias municipais.

Na Feira Ambiental, serão realizadas exposições do Jardim Botânico, Zoológico e Horto Florestal, Departamento de Água e Esgoto (DAE), Emdurb, Secretarias de Saúde e de Assistência Social, Polícia Militar Ambiental, Ascam, Projeto 'Bio na Rua' da Unesp-Bauru, FOB-USP, ITE, Seicho-No-Ie, Legião Mirim de Bauru, Lions Club, Museu do Café, Associação Santo Cão para Castração Animal, APTA Regional Bauru, Instituto Thais Viotto, Projeto Girassol, Senac, Vidágua e Sorri. Escolas municipais estarão presentes para que os alunos conheçam mais sobre diversas iniciativas voltadas à preservação ambiental.

Aberta a todos os interessados, a Feira Ambiental é gratuita e terá ainda doação de mudas de árvores. Uma praça de alimentação ficará no evento, assim como a Feira Criativa. Estão previstas apresentações culturais de street dance e balé com professores e alunos da Secretaria de Cultura, e de street dance com a Wise Madness.