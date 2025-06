Dia Mundial do Meio ambiente - nada a comemorar

Desta vez a facada foi muito profunda contra a Natureza e a Vida, foi votada e aprovada no Senado Federal o fim do Licenciamento Ambiental, no dia 3.6.25. O PL da Devastação 2159/21, onde agora nada precisa mais esperar das autoridades, bastando somente uma autodeclaração, sem necessidade de estudos prévios de impactos ambientais.

A aprovação serve também para as grandes mineradoras de grande porte e para o cultivo de interesse de especies agrícolas, sem precisar de nenhum documento. Pior também que na mesma votação foi aprovada a mesma medida contra a Mata Atlântica, que garante água, energia e alimentos para 70% da população brasileira, nem mesmo isso foi respeitado.

Lamentavelmente, podemos dizer que isso é o fim, mas temos a Natureza que poderá preparar sua vingança contra os humanos insensatos e lhes cortará o fornecimento de água para suas culturas, depois o castigo virá para as cidades. Não são ainda as Centúrias de Nostradamus, mas será a Lei da Causa e Efeito.