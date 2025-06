Ladrão é flagrado pulando muro e furtando casa em Bauru

Nem mesmo o movimento intenso de automóveis e pedestres na rua Silva Jardim, no Jardim Bela Vista, em Bauru, foi impedimento para que um homem invadisse uma casa e a furtasse, na manhã desta terça-feira (3). Filmado por câmeras de segurança, ele saiu do imóvel levando vários objetos. O vídeo já está com a Polícia Civil para que seja possível identificá-lo e prendê-lo.

O ladrão usou uma residência desocupada como “trampolim” para acessar o quintal da casa furtada, informou a dona do imóvel que sofreu o prejuízo. De acordo com ela, ferramentas variadas, uma furadeira e uma parafusadeira foram subtraídas.

“O que nos deixou muito preocupados, em relação à segurança, foi o fato de o ladrão simplesmente atravessar a rua e tentar entrar, sem nenhuma preocupação em saber se havia ou não alguém dentro da minha casa. Sabemos que esse tipo de invasão tem sido frequente em outras casas do Bela Vista, inclusive com a possibilidade de ter sido a mesma pessoa”, comentou a dona do imóvel, que preferiu não se identificar.