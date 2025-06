Cidades fazem ações com foco no meio ambiente

Para celebrar o Dia do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, cidades da região farão eventos para debater práticas sustentáveis e conscientização ambiental.

Em Agudos, a Semana do Meio Ambiente será aberta nesta segunda (2) e segue até sexta (6), no Espaço Cultural Arcângelo Napoleone, das 19h às 21h30, com palestras, bate-papos e troca de experiências com especialistas e convidados da área ambiental sobre biodiversidade, reciclagem, voluntariado e educação ambiental. As inscrições podem ser feitas até este sábado (31) pelo telefone (14) 3262-0712 ou pelo e-mail marcia.zauso@agudos.sp.gov.br.

Em Lençóis Paulista, a prefeitura promove o 1.º Meio Ambiente em Ação nos dias 7 e 8 de junho, no recinto da Facilpa. No dia 7, às 9h30, será realizada uma "Cãominhada". Outras atrações são oficinas, palestras, plantio de árvores, peças teatrais, apresentações de dança e música, doações de mudas, serviços de saúde, feira de adoção de animais e praça de alimentação.