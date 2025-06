Brasil caminha rumo ao colapso fiscal, diz ex-ministro da Fazenda

Muito provavelmente o que houve foi um desperdício de recurso derivado de uma multiplicação de cidades. Hoje temos 5.565 municípios; naquela época [quando fui ministro] eram cerca de 4 mil. Essa organização gerou custos desnecessários em alguns casos, já que toda cidade deverá ter prefeito, vice, secretários e vereadores. Esse aumento sobre a participação nos impostos estimulou a proliferação de municípios.

JC - De fato nós vemos que muitos governos pisam no acelerador no que diz respeito às despesas. Temos um Congresso que gasta muito, com valor bilionário de emendas, um Governo Federal também com despesas elevadas. Isso me parece ocorrer em toda a federação. Aonde vamos parar?

M.N -Temos um processo de gasto excessivo. O Brasil tem um gasto público, compreendendo a União, Estados e municípios, próximo a 40% do PIB - muito superior ao que praticam países mais ricos. Isso exigiu uma carga tributária crescente. Para se ter ideia, a carga tributária quando do início da Constituição girava em torno de 22% a 24% do PIB. Hoje está em 32%.