'Pintando com o Bob' é tema do Clubinho Boulevard, domingo

Após um dia cansativo, nada mais relaxante do que separar as canetinhas e "soltar a criatividade" nas pinturas de "Boobie Goods". Criada pela ilustradora e designer Abbie Goveia, a marca viralizou na internet, com os famosos livros de colorir. Pensando em um momento descontraído e relaxante, para aliviar o estresse, o Boulevard Shopping preparou um "Clubinho Boulevard" especial, com a temática "Pintando com o Bob", para colorir as folhas de pinturas dos personagens e cenários, realizado em parceria com a Turma Brinka .

A atividade será neste domingo (25), no Aonet Coworking, com duas turmas, às 14h e às 15h. Os interessados em participar devem realizar a inscrição antecipadamente, através do link: https://boulevardshoppingbauru.com.br/eventos/clubinho-boulevard.htm. As vagas são limitadas e a entrada é gratuita e solidária, mediante a doação de uma peça de agasalho. A turma 1, é a partir das 14h às 15, e a turma 2, das 15h às 16h.

SERVIÇO