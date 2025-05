Jovem é esfaqueada no pescoço e pai do autor o denuncia à polícia

Uma jovem de 23 anos sofreu vários golpes de faca desferidos por seu companheiro, na noite desta quinta-feira (22), em Reginópolis (a 70 quilômetros de Bauru). O indiciado, de 24 anos, foi preso graças à denúncia do próprio pai, que ligou para a Polícia Militar informando a localização do filho e solicitando sua prisão.

Segundo o boletim de ocorrência (BO) por tentativa de feminicídio, o casal teve um desentendimento e, motivado por ciúmes, o homem esfaqueou a jovem dentro de casa. Ela perdeu muito sangue e deu entrada, inicialmente, no Centro de Saúde Municipal da cidade, onde foram constatadas perfurações profundas no pescoço, além de ferimentos semelhantes na mão esquerda e uma possível fratura no braço, causados pela violência dos golpes.

Após ser estabilizada, ainda em estado grave, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Pirajuí e, no final da mesma noite, conseguiu vaga de internação no Hospital de Base (HB) de Bauru.