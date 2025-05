Duartina: MP cobra R$ 11,6 mi da prefeitura por TAC descumprido

Além disso, no mesmo prazo, a prefeitura assumiu compromisso de identificar áreas adequadas para soltura de animais silvestres, de criar serviço emergencial ininterrupto para atender essas espécies, e de elaborar inventário da fauna silvestre, bem como plano de manejo de fauna do município, sobretudo para espécies ameaçadas de extinção.

Na ação, ajuizada pelo Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema) - Núcleo Médio Paranapanema -, os promotores alegam que, no acordo, firmado nos autos de inquérito civil, o município se comprometia a prestar serviços de recebimento e reabilitação de aves silvestres apreendidas ou resgatadas no período de 90 dias.

O Ministério Público (MP) ingressou na Justiça com ação civil pública de execução para cobrar da Prefeitura de Duartina (38 quilômetros de Bauru) montante de R$ 11,6 milhões relativo ao descumprimento de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado pelo Executivo em 20 de junho de 2018 visando à adoção de medidas para proteção da fauna silvestre. No último dia 17, o governo opôs embargos à execução.

Em 120 dias, a administração declarou que iria realizar campanha oficial para tentar combater maus-tratos a animais silvestres e dar publicidade aos serviços de acolhimento criados. O descumprimento dos termos do acordo, que foi homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público, previa a aplicação de multa diária no montante de R$ 3 mil.

O MP solicitou a comprovação do cumprimento do TAC em sua integralidade, mas o Executivo alegou falta de recursos e, apesar das várias oportunidades concedidas pelo órgão, não implementou todas as medidas prometidas, e não apresentou cronograma para licitação do inventário de fauna silvestre e plano de manejo, o que levou ao ajuizamento da ação de execução no início deste ano. O processo ainda não foi julgado.

