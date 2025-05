Juliano Dip e Esther Góes em cena com Otelo e Ubu Rei

A inversão da etnicidade de Desdêmona e Otelo oferece uma nova visão sobre a relação deste casal. Desdemona, é negra e Otelo é um general velho e branco. Cinco atores interpretam todos as personagens, sendo que um deles não apenas representa um juiz e um cão, mas 52.724 soldados do exército veneziano.

Ubu Rei

No sábado (24) é a vez de Ubu, às 20h. A peça é baseada no texto de Alfred Jarry, com direção de Armando Liguori Júnior, tradução e concepção de Augusto Marin. O grupo traz para a montagem uma releitura contemporânea de Ubu Rei, de Alfred Jarry, com referências sobre o Brasil, os artistas, o teatro e as cidades que percorre. No Elenco, Augusto Marin, Esther Góes, Ricardo Sequeira, Natalia Albuk, Armando Liguori, Juliano Dip, Paulo Dantas e Fabio Godinho.